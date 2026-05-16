Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай 19-20 мая

Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина 19 и 20 мая посетит Китай с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Два лидера планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, включая пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между государствами, а также обменяться мнениями по основным международным и региональным проблемам.

По итогам переговоров запланировано подписание совместного заявления на высшем уровне и некоторых двусторонних межправительственных, межведомственных и прочих документов.

Кроме того, Президент РФ должен встретиться с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. В ходе беседы предполагается обсудить перспективы торгово-экономического сотрудничества.

Владимир Путин и Си Цзиньпин также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026-2027 годы). Сама поездка приурочена к 25-летию подписания основополагающего для связей двух стран Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

До этого газета South China Morning Post со ссылкой на источники писала, что визит российского лидера в Китай может состояться 20 мая. В последний раз он посещал КНР в начале осени 2025 года. Си пригласил Путина совершить эту поездку во время традиционной видеовстречи перед Новым годом по китайскому календарю.

В свою очередь ранее газета The New York Times рассказала, что Си Цзиньпин упомянул Владимира Путина в разговоре с Президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в резиденции Чжуннаньхай.

Американский лидер поинтересовался, часто ли его китайский коллега принимает глав других государств в этой резиденции. «„Очень редко“, – ответил Си Цзиньпин, покачав головой для убедительности. Он указал на Трампа и с улыбкой сказал: „Например, здесь был Путин“ <...>», – изложило ход беседы издание (именно в пекинской резиденции Чжуннаньхай прошли переговоры лидеров России и Китая 16 мая 2024 года – прим. Т-и).