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Политика 28 июня 2023 15:04

Путин отправился в командировку в Дагестан

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Президент России Владимир Путин отправился с рабочим визитом в Дагестан, где проведет вторую половину дня. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в планах главы государства — совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.

«Владимир Путин вылетает в Дагестан в командировку. Вторую половину дня он будет работать там. Весь график идет по плану», — цитирует Пескова РИА Новости.

#Владимир Путин #Дагестан
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