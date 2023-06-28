Путин отправился в командировку в Дагестан

Президент России Владимир Путин отправился с рабочим визитом в Дагестан, где проведет вторую половину дня. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в планах главы государства — совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.

«Владимир Путин вылетает в Дагестан в командировку. Вторую половину дня он будет работать там. Весь график идет по плану», — цитирует Пескова РИА Новости.