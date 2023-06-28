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Путин отправился в командировку в Дагестан
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Президент России Владимир Путин отправился с рабочим визитом в Дагестан, где проведет вторую половину дня. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, в планах главы государства — совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.
«Владимир Путин вылетает в Дагестан в командировку. Вторую половину дня он будет работать там. Весь график идет по плану», — цитирует Пескова РИА Новости.
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