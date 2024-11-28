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Путин прибыл на саммит ОДКБ, который стартовал в Астане
Президент России Владимир Путин прибыл на саммит ОДКБ, стартовавший в Астане. Видео с его появлением на мероприятии публикует пресс-служба Кремля.
Напомним, ОДКБ – это Организация Договора о коллективной безопасности. В заседании в узком составе помимо Путина участвуют президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, и генсекретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
Российский лидер прилетел в Астану еще 27 ноября с государственным визитом. В первый день своего приезда Путин обсудил с Токаевым двусторонние отношения в разных сферах, в том числе был подписан пакет документов. Среди них: Совместное заявление глав государств об углублении стратегического партнёрства в условиях нового глобального порядка.
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