Путин предупредил о попытках «расшатывания» власти в странах СНГ

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Действия некоторых государств направлены на расшатывание легитимных властей стран СНГ и традиционных ценностей их жителей. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам ХI встречи секретарей советов безопасности стран — участниц СНГ.

«<…> действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей», — выразил уверенность российский лидер, упомянув в связи с этим проецирование «глобальной нестабильности» на Евразию.

При этом Путин признал, что международная обстановка остается «крайне сложной» и «напряженной». В частности, относительно войны между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС он сказал, что «новый виток палестино-израильского противостояния, от которого страдают прежде всего мирные люди», был «спровоцирован».

Перечислив сохраняющиеся традиционные угрозы, в том числе терроризм и организованную преступность, наркоторговлю и незаконную миграцию, радикализм и экстремизм, Президент России отметил важность «большой превентивной работы».

Соответственно, по мнению Путина, «важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал советов безопасности для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве СНГ и в мире в целом».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин в преддверии визита в Казахстан заявил о необходимости создания единого пространства мира и процветания в Евразии.