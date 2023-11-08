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Путин предупредил о попытках «расшатывания» власти в странах СНГ
Действия некоторых государств направлены на расшатывание легитимных властей стран СНГ и традиционных ценностей их жителей. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам ХI встречи секретарей советов безопасности стран — участниц СНГ.
«<…> действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей», — выразил уверенность российский лидер, упомянув в связи с этим проецирование «глобальной нестабильности» на Евразию.
При этом Путин признал, что международная обстановка остается «крайне сложной» и «напряженной». В частности, относительно войны между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС он сказал, что «новый виток палестино-израильского противостояния, от которого страдают прежде всего мирные люди», был «спровоцирован».
Перечислив сохраняющиеся традиционные угрозы, в том числе терроризм и организованную преступность, наркоторговлю и незаконную миграцию, радикализм и экстремизм, Президент России отметил важность «большой превентивной работы».
Соответственно, по мнению Путина, «важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал советов безопасности для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве СНГ и в мире в целом».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин в преддверии визита в Казахстан заявил о необходимости создания единого пространства мира и процветания в Евразии.
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