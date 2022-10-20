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Экономика
20 октября 2022  15:35

Путин предоставил кредитные каникулы для мобилизованных предпринимателей

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Президент РФ Владимир Путин предоставил кредитные каникулы обществам с ограниченной ответственностью (ООО), единственные владельцы которых призваны на военную службу по частичной мобилизации. Закон размещен на портале правовой информации.

Новация должна поддержать организации, относящиеся к субъектам малого и среднего бизнеса, которые взяли кредиты или займы, в том числе ипотечные, до мобилизации предпринимателя.

Кредитные каникулы будут предоставлены на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней. Предприниматели смогут обратиться к кредитору до конца 2023 года.

Ранее глава государства разрешил мобилизованным передавать свой бизнес в управление доверенным лицам.

#мобилизация #Владимир Путин
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