Путин заявил о необходимости перевести экономику на новую модель управления

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Перевод экономики России на новую модель управления, основанную на больших данных, является принципиальной задачей. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании I Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

«Наша принципиальная задача — перевести всю экономику, социальную сферу, работу органов власти на качественно новые принципы работы, внедрить управление на основе больших данных», — подчеркнул российский лидер (цитата по ТАСС).

По мнению Путина, это даст «комплексный, мультипликативный» эффект. Среди последствий он назвал «кратное повышение качества управления и производительности труда», появление новых высокооплачиваемых рабочих мест, увеличение доступности различных услуг и сервисов.