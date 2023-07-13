news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Экономика 13 июля 2023 17:25

Путин заявил о необходимости перевести экономику на новую модель управления

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Путин заявил о необходимости перевести экономику на новую модель управления
Фото: kremlin.ru

Перевод экономики России на новую модель управления, основанную на больших данных, является принципиальной задачей. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании I Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

«Наша принципиальная задача — перевести всю экономику, социальную сферу, работу органов власти на качественно новые принципы работы, внедрить управление на основе больших данных», — подчеркнул российский лидер (цитата по ТАСС).

По мнению Путина, это даст «комплексный, мультипликативный» эффект. Среди последствий он назвал «кратное повышение качества управления и производительности труда», появление новых высокооплачиваемых рабочих мест, увеличение доступности различных услуг и сервисов.

#Владимир Путин #новые технологии
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное