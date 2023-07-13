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Путин заявил о необходимости перевести экономику на новую модель управления
Перевод экономики России на новую модель управления, основанную на больших данных, является принципиальной задачей. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании I Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».
«Наша принципиальная задача — перевести всю экономику, социальную сферу, работу органов власти на качественно новые принципы работы, внедрить управление на основе больших данных», — подчеркнул российский лидер (цитата по ТАСС).
По мнению Путина, это даст «комплексный, мультипликативный» эффект. Среди последствий он назвал «кратное повышение качества управления и производительности труда», появление новых высокооплачиваемых рабочих мест, увеличение доступности различных услуг и сервисов.
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