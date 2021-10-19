Путин предложил выплачивать жителям Дальнего Востока миллион рублей за третьего ребенка

Президент России Владимир Путин предложил выплачивать живущим в Дальневосточном федеральном округе семьям по одному миллиону рублей за рождение третьего ребенка или последующих детей. Это следует из перечня поручений главы государства, опубликованного на сайте Кремля.

«г) рассмотреть вопросы: о <…> предоставлении проживающим на территории Дальневосточного федерального округа семьям, имеющим детей, права на получение единовременной социальной выплаты в размере 1 млн рублей в случае рождения в таких семьях третьего ребенка или последующих детей <…>», — сказано в документе.

При этом ребенок должен быть зарегистрирован в органах ЗАГС, находящихся на территории регионов Дальнего Востока. Потратить выплату можно будет только на приобретение жилого помещения на территории округа либо на оплату расходов на его строительство.

Рассмотреть вопрос до 1 ноября должно Правительство РФ. Ответственным за доклад назначен Премьер-министр страны Михаил Мишустин.

РИА Новости отмечает, что ранее на полях Восточного экономического форума вице-премьер Юрий Трутнев попросил Владимира Путина поддержать распространение опыта Сахалинской области на всю территорию Дальнего Востока и принять решение о выплате миллиона рублей при рождении третьего ребенка. Он уверен, что такая мера повлияет на принятие решений о планировании первого и второго ребенка.