Путин предложил ввести выплату для многодетных ко Дню семьи, любви и верности

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В России могут ввести выплату для многодетных семей, которая будет приурочена ко Дню семьи, любви и верности. Соответствующее поручение по итогам встречи с семьями — финалистами конкурса «Это у нас семейное» дал Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы: <...> б) об установлении ежегодной выплаты многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности <...>», — сказано в одном из пунктов перечня поручений.

Ответственным назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, он должен будет представить доклад до 1 декабря текущего года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что рождаемость в России снизилась до уровня после дефолта 1998 года.