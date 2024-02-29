Путин предложил ввести в стране сберегательные сертификаты

Капитализация российского фондового рынка к 2030 году должна удвоиться и составить 66% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. Его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем, составить 66% ВВП. При этом важно, чтобы у граждан была возможность надежно инвестировать свои сбережения в развитие страны и получать при этом дополнительные доходы», - отметил Глава государства.

Он также объявил о новых страховых гарантиях и налоговом вычете на инвестиции граждан на фондовом рынке. Это, в том числе, страхование добровольных пенсионных накоплений в НПФ и средств на ИИС. Президент напомнил, что ранее уже было принято решение о том, что добровольные накопления в негосударственных пенсионных фондах в объеме до 2,8 млн рублей будут застрахованы государством. Кроме того, страховать планируют и долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета на сумму до 1,4 млн рублей.

«На вложение граждан в долгосрочные финансовые инструменты в размере до 400 тыс. рублей в год распространим единый налоговый вычет. При этом считаю необходимым запустить новый инструмент – так называемый сберегательный сертификат. Граждане смогут размещать свои сбережения в банках на длительный срок более трех лет», - заключил Путин.