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Политика 4 июня 2024 13:45

Путин предложил Турчаку стать руководителем Республики Алтай

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Путин предложил Турчаку стать руководителем Республики Алтай
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин предложил первому заместителю Председателя Совета Федерации и секретарю Генерального совета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку стать врио главы Республики Алтай. Об этом сообщает ТАСС.

«У вас был хороший опыт в регионе, в исполнительных органах власти, в Пскове, с хорошим результатом», — заметил российский лидер.

Путин попросил Турчака «вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов», уточнив, что имеет в виду Горный Алтай. Его собеседник ответил согласием.

Ранее сегодня пост главы Республики Алтай оставил Олег Хорохордин. Андрей Турчак с 2009 по 2017 год руководил Псковской областью.

#Владимир Путин #Андрей Турчак #Алтай
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