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Путин предложил Турчаку стать руководителем Республики Алтай
Президент РФ Владимир Путин предложил первому заместителю Председателя Совета Федерации и секретарю Генерального совета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку стать врио главы Республики Алтай. Об этом сообщает ТАСС.
«У вас был хороший опыт в регионе, в исполнительных органах власти, в Пскове, с хорошим результатом», — заметил российский лидер.
Путин попросил Турчака «вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов», уточнив, что имеет в виду Горный Алтай. Его собеседник ответил согласием.
Ранее сегодня пост главы Республики Алтай оставил Олег Хорохордин. Андрей Турчак с 2009 по 2017 год руководил Псковской областью.
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