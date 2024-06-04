Хорохордин объявил об уходе с поста главы Республики Алтай

Олег Хорохордин

Фото: kremlin.ru

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в своем Telegram-канале объявил об уходе с поста руководителя региона «в связи с переходом на новое место работы».

«За прошедшие пять лет мы многое сделали для социально-экономического развития региона, вместе с вами прошли непростые годы пандемии коронавируса, сейчас всей республикой помогаем участникам специальной военной операции, приближая победу родной страны», — кратко оценил политик достижения региона за время своего руководства.

Хорохордин выразил признательность Президенту России Владимиру Путину «за всестороннюю поддержку региона и особое отношение к Алтаю» и Премьер-министру страны Михаилу Мишустину «за помощь», оказываемую республике на протяжении этих лет.

Он также поблагодарил чиновников, депутатов, представителей общественности и всех жителей Алтая. Он пожелал им «здоровья, благополучия, добра и мира», а республике — «сохранения своей уникальности, дальнейшего развития и процветания».

Родившийся 3 апреля 1972 года в Алтайском крае Олег Хорохордин с 2011 по 2019 год работал в аппарате Правительства России и был председателем совета некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС». В марте 2019-го был назначен врио главы Республики Алтай после ухода с этого поста Александра Бердникова. В октябре того же года возглавил регион после победы на сентябрьских выборах.