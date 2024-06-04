Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Хорохордин объявил об уходе с поста главы Республики Алтай
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в своем Telegram-канале объявил об уходе с поста руководителя региона «в связи с переходом на новое место работы».
«За прошедшие пять лет мы многое сделали для социально-экономического развития региона, вместе с вами прошли непростые годы пандемии коронавируса, сейчас всей республикой помогаем участникам специальной военной операции, приближая победу родной страны», — кратко оценил политик достижения региона за время своего руководства.
Хорохордин выразил признательность Президенту России Владимиру Путину «за всестороннюю поддержку региона и особое отношение к Алтаю» и Премьер-министру страны Михаилу Мишустину «за помощь», оказываемую республике на протяжении этих лет.
Он также поблагодарил чиновников, депутатов, представителей общественности и всех жителей Алтая. Он пожелал им «здоровья, благополучия, добра и мира», а республике — «сохранения своей уникальности, дальнейшего развития и процветания».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»