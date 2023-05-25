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Путин: Сотрудничество стран в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно
Сотрудничество стран в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно, Россия высоко ценит взаимодействие со всеми членами объединения. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
«В начале нашей встречи хотел бы подчеркнуть, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается действительно весьма успешно», – подчеркнул глава государства.
Он отметил, что главным бенефициаром в ЕАЭС является Армения, поскольку в этой стране самый высокий темп роста экономики. Отвечая на уточняющий вопрос Путина, Премьер Никол Пашинян сказал, что рост ВВП республики составляет 12,1%.
«Россия высоко ценит тесное партнёрство со всеми государствами – членами нашего объединения, которое последовательно выстраивается на принципах взаимной выгоды, уважения и учёта интересов друг друга», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
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