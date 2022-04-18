Путин: За последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли

За последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, передает пресс-служба московского Кремля.

«Сейчас она [инфляция] стабилизируется, но вместе с тем, мы с вами это хорошо знаем, только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли — на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%», — сказал глава государства.

Путин обратил внимание Кабмина и Центробанка на то, что это очень высокие показатели. Граждане чувствуют это на своем семейном бюджете, подчеркнул Президент и призвал поддержать жителей страны.

«Нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной», — поручил он.