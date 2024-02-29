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Путин предложил расширить программу «Пушкинская карта»
Президент России Владимир Путин предложил расширить программу «Пушкинская карта». Об этом он заявил в рамках ежегодного послания Федеральному собранию РФ.
«Предлагаю также расширить программу "Пушкинская карта", с помощью которой школьники, молодёжь могут бесплатно посещать кино, музеи, театры, выставки, а сами учреждения культуры получают стимул для развития, для запуска новых проектов, в том числе с участием бизнеса», — прокомментировал Путин.
Обращаясь к правительству, Президент попросил подготовить дополнительные предложения в этом плане.
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