Президент России Владимир Путин предложил расширить программу «Пушкинская карта». Об этом он заявил в рамках ежегодного послания Федеральному собранию РФ.

«Предлагаю также расширить программу "Пушкинская карта", с помощью которой школьники, молодёжь могут бесплатно посещать кино, музеи, театры, выставки, а сами учреждения культуры получают стимул для развития, для запуска новых проектов, в том числе с участием бизнеса», — прокомментировал Путин.

Обращаясь к правительству, Президент попросил подготовить дополнительные предложения в этом плане.