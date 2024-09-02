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Ушаков: 18 иностранных лидеров приняли приглашение на саммит БРИКС в Казани
Россия направила приглашение на саммит БРИКС в Казани 36 иностранным лидерам. 18 из них уже ответили согласием. Об этом заявил помощник Президента России по международным делам Юрий Ушаков.
«Мы совершили инспекционную поездку в Казань и в целом удовлетворены, как там идет подготовка. Подготовка, действительно, серьезная, поскольку мероприятие беспрецедентно масштабное», — рассказал он ТАСС.
По словам Ушакова, настолько масштабных международных мероприятий в России еще не проводилось. Помимо девяти лидеров стран — участниц объединения, приглашения направлены представителям СНГ, государств, председательствующих во влиятельных региональных интеграционных объединениях на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке. Кроме того, ожидается присутствие лидеров стран, которые планируют присоединиться к БРИКС или рассчитывают на сотрудничество в иных формах.
«Мы впервые председательствуем в расширенном составе, то есть уже не в пятерке, а уже в девятке стран БРИКС. Мы сейчас работаем над одной из главных задач. Это выработка нового формата государства — партнера БРИКС», — добавил собеседник агентства.
Перед саммитом, который запланирован на 22-24 октября, будет проведено еще одно заседание организационного комитета. «Естественно, съездим в Казань. Надеюсь, будем готовы на 100% провести столь масштабное мероприятие», — заметил помощник главы государства.
Напомним, что Ушаков является председателем организационного комитета по подготовке и проведению международного события.
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