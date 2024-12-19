Путин предложил провести дуэль между «Орешником» и западными ПВО

Если западные эксперты считают, что их ПВО может запросто справиться с новой российской системой «Орешник», то наша страна готова к высокотехнологичной дуэли. Об этом во время своей прямой линии сообщил Президент России Владимир Путин.

«Если западные эксперты так полагают, то пусть предложат тем, кто им платит, произвести технологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения в Киеве и сосредоточат там свои силы ПВО и ПРО. А мы ударим туда «Орешником». И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Думаю, это много о чем скажет как нам, так и американской стороне», - сказал глава государства.

Одной из уязвимостей «Орешника» западные эксперты называют возможность легко ее сбить на стадии пуска. Однако здесь Путин парировал тем, что пусковая установка стоит за две тыс. километров от цели, а систем ПВО, которые готовы достать до такого расстояния, на Украине сейчас просто нет. И не факт, что есть хоть где-то в мире.