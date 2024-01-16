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Путин предложил продлить выставку-форум «Россия» «хотя бы на летний период»
Работа выставки-форума «Россия» на ВДНХ может быть продлена и после 12 апреля (именно на эту дату было намечено ее закрытие). Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов в рамках форума «Малая родина — сила России».
«Жалко, конечно, что она (выставка — прим. Т-и) закончится. Я пока еще никому не говорил, честно могу сказать, но я хочу коллег попросить хотя бы продлить, может быть, на летний период», — заметил глава государства, выразив уверенность, что «миллионы людей с удовольствием придут».
Кроме того, Путин заверил, что российские власти подумают, как можно «транслировать [опыт проведения выставки] на страну, на регионы», и назвал ее «удачным экспериментом». Сказав о том, что мероприятие посетили уже более 4 млн человек и оно удалось.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Премьер-министр РФ Михаил Мишустин открыл Дни достижений отраслей на выставке-форуме «Россия».
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