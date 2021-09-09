Путин предложил «ЕР» привести в порядок памятники в городах трудовой доблести

Президент России Владимир Путин предложил «Единой России» взять на себя миссию по приведению памятных объектов в городах трудовой доблести в надлежащий вид и совместно с жителями этих городов запустить просветительские программы для молодежи. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства напомнил, что в 2020 году партия поддержала инициативу о присвоении городам, отличившимся тыловым городам, статуса «Город трудовой доблести» и продолжает активно работать над этой идеей.

«Сразу хотел бы предложить „Единой России“ взять на себя обязанность, миссию привести в этих городах в порядок все объекты-памятники, связанные с подвигом фронта и тыла, вместе с жителями подумать и запустить просветительские программы для молодых людей, для молодежи, чтобы ребята знали, как много для Великой Победы сделал их родной город, их семьи», — заявил Путин в ходе заседания организационного комитета «Победа».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что еще 12 российских городов за вклад их жителей в Победу в Великой Отечественной войне получат почетное звание.