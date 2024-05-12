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Путин предложил назначить на пост главы Счетной палаты Бориса Ковальчука
Президент России Владимир Путин предложил назначить председателем Счетной палаты РФ заместителя руководителя Контрольного управления своей администрации Бориса Ковальчука. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.
Ранее Председатель Совфеда Валентина Матвиенко представила главе государства три кандидатуры на пост руководителя Счетной палаты. Помимо Бориса Ковальчука, в список входили председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов и исполняющая обязанности главы Счетной палаты Галина Изотова.
Борис Ковальчук родился 1 декабря 1977 года в Ленинграде. Его отец, Юрий Ковальчук, впоследствии стал миллиардером. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.
С 2006 по 2009 год Ковальчук-младший — директор Департамента приоритетных национальных проектов Правительства РФ. В 2009-м работал заместителем генерального директора по развитию госкорпорации «Росатом». С 2009-го по 2010-й — и. о. председателя, с 2010-го по 2024-й — председатель правления компании «Интер РАО». С марта 2024 года — на работе в Администрации Президента РФ.
Должность председателя Счетной палаты является вакантной с конца 2022 года, когда занимавший этот пост с 2018-го Алексей Кудрин перешел на работу в компанию «Яндекс».
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