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Путин предложил использовать авиабазу Хмеймим для доставки гумпомощи в Сирию
Российская авиабаза Хмеймим в Сирии может использоваться для доставки гуманитарной помощи. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.
«Мы уже предложили нашим партнерам использовать авиационную базу Хмеймим для доставки гуманитарной помощи в Сирию. Это принято с пониманием и с желанием организовать эту работу совместно», – сказал глава государства.
Путин отметил, что такое же решение принято в части военно-морской базы в Тартусе.
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