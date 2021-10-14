Путин предложил иностранным коллегам увеличить число перевозок по Северному морскому пути

Президент РФ Владимир Путин призвал всех заинтересованных иностранных партнеров активно использовать возможности Северного морского пути для наращивания торговых операций с Европой, передает пресс-служба Кремля.

Российский лидер напомнил, что перевозки по этому уникальному маршруту успешно осуществляются уже многие годы.

«Его роль постоянно растет на фоне происходящих изменений климата, бурного промышленного подъема в Азиатско-Тихоокеанском регионе и необходимости обеспечения кратчайших, наиболее экономически выгодных маршрутов доставки товаров с Востока на Запад и в обратном направлении», — сказал Путин, выступая на Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту в режиме онлайн.

Он также заявил о намерениях России кратно увеличить грузопоток по всей протяженности Северного морского пути, которая составляет 10,5 тысячи километров и построить объекты инфраструктуры, необходимые для надежной связи и навигации и в целом совершенствовать свое портовое хозяйство.

«При этом мы приглашаем всех заинтересованных партнеров, в том числе и наших китайских друзей, активнее использовать возможности Северного морского пути для наращивания торговых операций с Европой», — подчеркнул глава государства.