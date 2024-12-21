Путин предложил бизнесу давать дополнительные выходные сотрудникам с детьми

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил отечественным компаниям предоставлять имеющим детей сотрудникам дополнительные выходные дни и путевки. О необходимости диверсификации мер поддержки семей с детьми глава государства заявил на заседании Государственного совета РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

«Безусловно, наряду с выплатами нужно использовать и другие меры поддержки. Это и дополнительные выходные дни, путевки, различные меры поощрения семей с детьми. Известно, что в ряде регионов такие подходы бизнеса уже стали практикой. Нужно, безусловно, их активно масштабировать», — заметил российский лидер.

Путин также предложил создать рейтинг крупнейших компаний, учитывающий число детей до шести лет у их сотрудников. «Считаю это ключевым показателем их (компаний — прим. Т-и) участия в решении демографических проблем», — пояснил он.

Помимо этого, в ходе своего выступления Президент России призвал переломить негативные тренды, связанные со снижением рождаемости, а также увеличением возраста вступления в брак и рождения детей.

Посвященное мерам поддержки семей заседание Государственного совета РФ состоялось накануне, в нем принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.