Минниханов принял участие в заседании Госсовета о поддержке семей в России

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Накануне Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании Государственного Совета, которое провел Президент России Владимир Путин. Встреча, состоявшаяся в Москве, была посвящена вопросам поддержки семей, в том числе завершающемуся Году семьи в РФ, сообщили в пресс-службе руководителя РТ.

В частности, были затронуты вопросы демографической ситуации и меры, принимаемые для преломления отрицательной динамики рождаемости в регионах.

Так, Президент России обратил внимание на рост доли третьих и последующих детей. Если в 2018 году их было 23,3% от общего числа в РФ, то в прошлом году — свыше 30%. В то же время сохраняется отрицательная динамика показателей рождаемости, а также увеличение возраста вступления в брак и рождения детей.

«И эту негативную ситуацию мы обязаны переломить. На это направлены наши новые национальные проекты „Семья“, „Молодёжь и дети“, „Продолжительная и активная жизнь“. Их реализация начнётся в наступающем году», — подчеркнул глава государства.