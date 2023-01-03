Путин позвонил восьмилетней жительнице Курганской области

Президент России Владимир Путин сегодня поговорил по телефону с восьмилетней Агатой Былковой из Курганской области, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее глава государства исполнил мечту девочки в рамках акции «Елка желаний» – она загадала увидеть северное сияние и прокатиться на оленях.

«Путин поговорил по телефону с Агатой Былковой из Курганской области и ее мамой», – приводит слова Пескова РИА Новости.

Напомним, Президент РТ Рустам Минниханов также принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» в Москве – он пообещал исполнить желания трех ребят.

Акция проводится по инициативе Путина уже четвертый год подряд. Она помогает исполнять мечты детей в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, ребят из малообеспеченных семей и детей-сирот.