Путин: Позиции России и Бразилии во многих вопросах схожи

По итогам переговоров по глобальной и региональной повестке дня с бразильским лидером Жаиром Болсонаро Президент РФ Владимир Путин констатировал схожесть мнений России и Бразилии во многих вопросах. Его слова приводятся в совместном заявлении глав двух государств, опубликованной на сайте Кремля.

«При обмене мнениями по глобальной и региональной проблематике было констатировано, что по многим вопросам позиции России и Бразилии близки или совпадают. Поддерживается активный диалог по линии внешнеполитических и оборонных ведомств», – сказал российский лидер.

Он отметил, что обе страны выступают за создание многополярного миропорядка с опорой на международное право при центральной координирующей роли ООН.

«При этом мы твердо привержены принципам многосторонности, политико-дипломатического урегулирования конфликтов. С учётом того, что в 2022–2023 годах Бразилия имеет статус непостоянного члена Совета Безопасности ООН, настроены более интенсивно осуществлять по всем актуальным вопросам ооновской повестки дня наше взаимодействие», – заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия продолжит активное взаимодействие с бразильскими партнерами в рамках объединения БРИКС, так как оно занимает важное место в современном многополярном мире и играет не последнюю роль в глобальной экономике.

15 февраля Президент Бразилии посетил Москву с рабочим визитом.