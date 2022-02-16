Путин начал переговоры с Президентом Бразилии

В Москве начались переговоры Президентов России и Бразилии Владимира Путина и Жаира Болсонаро, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поприветствовал бразильского коллегу и обратил внимание на то, что это его первый рабочий визит в Россию с момента вступления в должность в 2018 году, добавив, что отношения двух стран, прерванные эпидемией коронавируса, постепенно восстанавливаются.

«Это Ваш первый визит в нашу страну. Надеюсь, что он будет и удачным, и приятным. У нас восстанавливаются отношения, прерванные так или иначе в связи с пандемией коронавируса. По Вашему указанию в Москве побывали ведущие министры Вашего Правительства, а сегодня проходит встреча министров обороны и иностранных дел в формате «два плюс два», – сказал глава российского государства.

Он также отметил рост товарооборота между Россией и Бразилией, который, несмотря на пандемию, составил 87 процентов.

По словам Путина, Бразилия является важным партнером для РФ в Латинской Америке.

«Я очень рад Вас видеть, уважаемый господин Президент, и надеюсь, что встреча будет полезной, тем более что Бразилия является одним из ведущих, можно даже сказать, ведущим нашим торгово-экономическим партнёром в Латинской Америке. Это [имеет] важное значение», – подчеркнул российский президент.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Президент Бразилии в ходе своего визита в Москву возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.