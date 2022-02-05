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Ру Тат
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Здоровье
5 февраля 2022  18:50

Минздрав Турции рассказал о состоянии Эрдогана и его жены, заразившихся Covid-19

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Состояние здоровья Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его жены Эмине оценивается как хорошее. Болезнь «омикроном» не мешает их работе, отметил в Тwitter глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

«В этот период, когда „омикрон“ быстро распространялся при легких симптомах, тест на Covid-19 нашего Президента и его супруги Эмине Эрдоган оказался положительным. Их состояние здоровья достаточно хорошее, не мешает их работе. Еще раз передаю им свои наилучшие пожелания», — отметил министр.

Ранее Президент Турции подтвердил, что он и его супруга получили положительные тесты на омикрон-штамм коронавирусной инфекции.

#Реджеп Эрдоган #омикрон #заражение
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