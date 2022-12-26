Путин пожелал странам СНГ процветания в новом году

Президент России Владимир Путин поздравил своих коллег из стран, входящих в Содружество Независимых Государств, с наступающим Новым годом. Он также пожелал здоровья, счастья и процветания их народам, сообщает РИА Новости.

«От души поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам, вашим родным и близким, гражданам ваших стран здоровья, счастья, благополучия и процветания», — сказал российский лидер в ходе неформального саммита в Санкт-Петербурге.

Кроме того, Путин поблагодарил лидеров стран содружества за то, что они приняли приглашение России провести встречу перед Новым годом и приехали.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в свою очередь отметил, что уходящий год был сложным для всего мирового сообщества, но страны СНГ продолжили предпринимать конкретные шаги для укрепления сотрудничества в разных сферах. При этом он подчеркнул особое значение взаимодействия в сфере безопасности.