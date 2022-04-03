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Ру Тат
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Политика
3 апреля 2022  16:56

Путин поздравил Хачатуряна с 30-летием дипломатических отношений России и Армении

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Президент РФ Владимир Путин поздравил армянского коллегу Ваагна Хачатуряна с 30-летием установления дипломатических отношений между Россией и Арменией. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«За прошедшие десятилетия Россией и Арменией накоплен значительный опыт плодотворного сотрудничества на всех направлениях. Хорошую отдачу дает координация усилий в рамках ОДКБ, ЕврАзЭС и СНГ, а также взаимодействие в целях обеспечения мира, безопасности и стабильности в Закавказье», — отметил российский лидер в поздравительной телеграмме. 

Он выразил уверенность в том, что дальнейшее упрочение дружественных и союзнических российско-армянских связей полностью отвечает интересам народов двух стран.

«Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Республики Армения — счастья и процветания», — сказал Путин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ поздравил Премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 30-летием установления дипломатических отношений.

 

#Владимир Путин #россия и армения
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