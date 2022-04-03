Путин поздравил Премьера Армении с 30-летием установления дипломатических отношений

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и закавказской страной. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

«Опираясь на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, связывающие наши народы, нам удалось за прошедшие десятилетия вывести межгосударственное взаимодействие на уровень союзничества», — заявил российский лидер.

По мнению Путина, Россия и Армения поддерживают содержательный диалог и активно взаимодействуют в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и многих других сферах, координируют усилия в рамках ОДКБ, ЕврАзЭС, СНГ и иных международных структур.

Кроме того, убежден Путин, последовательное выполнение трехсторонних договоренностей по Карабаху, достигнутых в 2020 и 2021 годах, способствует упрочению безопасности и стабильности в Закавказском регионе.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса российско-армянских связей на благо граждан наших стран. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим соотечественникам — мира и благополучия», — подчеркнул глава российского государства.