news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Наука и образование
8 февраля 2022  11:40

Путин подписал указ о присуждении премии молодым ученым в области науки и инноваций

news_top_970_100

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о присвоении Президентской премии РФ молодым ученым в области науки и инноваций за 2021 год, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присудить премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций за 2021 год и присвоить почетное звание лауреата премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для  молодых ученых...» — сказано в тексте документа. 

Почетную награду получили сотрудник ФИЦ «Морской гидрофизический институт РАН»  Арсений Кубряков за достижение в изучении динамики океанических процессов, старший научный сотрудник «Петербургского института ядерной физики им.Б.П. Константинова» НИЦ «Курчатовский институт» Леонид Скрипников за цикл работ по развитию теории электронной структуры соединений тяжелых элементов и другие. 

 

 

#Награды #указ президента рф #молодые ученые
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное