Путин подписал указ о присуждении премии молодым ученым в области науки и инноваций

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о присвоении Президентской премии РФ молодым ученым в области науки и инноваций за 2021 год, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присудить премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций за 2021 год и присвоить почетное звание лауреата премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых...» — сказано в тексте документа.

Почетную награду получили сотрудник ФИЦ «Морской гидрофизический институт РАН» Арсений Кубряков за достижение в изучении динамики океанических процессов, старший научный сотрудник «Петербургского института ядерной физики им.Б.П. Константинова» НИЦ «Курчатовский институт» Леонид Скрипников за цикл работ по развитию теории электронной структуры соединений тяжелых элементов и другие.