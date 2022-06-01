Путин: Россия в сложное время будет только укреплять свою силу и суверенитет

Президент Владимир Путин уверен, что даже в самое сложное время Россия будет только укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет, добавив, что многое здесь зависит от неравнодушия и инициативы нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Россия в этом сложном мире, уверен, будет только укреплять свою силу, самостоятельность, суверенитет, а это работа не по какому-то отдельному направлению. Здесь и экономика, и технологии, наука, многие другие сферы – укрепление гражданского общества, патриотическое воспитание. Считаю, что в их числе и сильное гражданское общество, патриотическая деятельность молодежи», – сказал глава государства в своем обращении к участникам фестиваля «Большая перемена».

Он отметил, что сегодня в Москве на ВДНХ впервые собрались вместе участники более чем 300 детских, юношеских движений, волонтерских и общероссийских объединений. К празднику присоединились школьники из различных областей, регионов и даже из ЛНР и ДНР.

Путин также поддержал инициативу о создании единого детского движения «Большая перемена» и призвал создать доступную и интересную среду для развития и самореализации, где ключевые идеи будет предлагать именно молодежь.

«У вас, вашего поколения есть всё необходимое для того, чтобы вместе строить достойное будущее: целеустремленность, ответственность, любовь к Родине, готовность всегда получить новые знания и помогать другим. Верю в вас, в то, что вы обязательно осуществите все свои мечты», – подчеркнул российский лидер.