Путин поздравил лицеиста из Казани с победой в Международной естественнонаучной олимпиаде

Президент России Владимир Путин направил поздравление сборной России, принявшей участие в 19-й Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров 2022 года. Напомним, что в команду входил и ученик казанского лицея-интерната № 2 Альберт Семенов, завоевавший золотую медаль.

«Дорогие Гордей, Екатерина, Андрей, Михаил, Альберт, Максим! От души поздравляю вас с отличным выступлением на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в столице Колумбии Боготе», — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной пресс-службой Кремля.

Путин подчеркнул, что учащиеся уверенно продли всю турнирную дистанцию и показали глубокие знания по физике, химии и биологии. Их достижения подтвердили значительный потенциал российского образования.

Отдельно Президент поздравил и поблагодарил педагогов и наставников, чье мастерство позволило их подопечным завоевать столь высокие награды.