Казанский лицеист завоевал золото на международной естественнонаучной олимпиаде юниоров

Учащийся казанского лицея-интерната №2 Альберт Семенов завоевал золотую медаль на 19-й международной естественнонаучной олимпиаде юниоров (IJSO 2022). Состязание прошло в колумбийском городе Боготе, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Российские школьники завоевали пять золотых и одну серебряную медаль. Олимпиада прошла в очном формате. Наша команда была представлена шестью участниками. Всего по итогам олимпиады было разыграно 20 золотых медалей, российские школьники получили четверть из них», – отметили в министерстве.

Кроме того, сборная России заняла второе место в командном конкурсе на решение экспериментальной задачи. В этом туре принимали участие две российские команды. Соревнование состояло из тестового, теоретического и экспериментального туров. В каждом из них были задания по физике, химии и биологии.

Победители, призеры и их наставники, а также руководители команд, которые успешно выступили на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, получают денежные премии в размере от 400 тыс. до 1 млн рублей. Обладатели медалей также могут поступить в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.