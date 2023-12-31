Путин поблагодарил бойцов спецоперации, которые борются за правду и справедливость

Президент России Владимир Путин выразил благодарность военным, участвующим в спецоперации, и сказал, что гордится героями, которых поддерживает вся страна.

«Хочу сегодня обратиться к нашим военнослужащим, ко всем, кто находится на боевом посту, на переднем крае борьбы за правду и справедливость, – сказал глава государства. – Вы наши герои, вместе с вами наши сердца. Мы гордимся вами, восхищаемся вашим мужеством».

По словам Президента, бойцы чувствуют любовь самых близких и родных людей и мощную, искреннюю поддержку миллионов сограждан, поддержку всего народа.

Также глава государства назвал многонациональный народ России одной большой семьей и подчеркнул, что именно единство общества – самый надежный залог будущего страны.