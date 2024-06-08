Минниханов поблагодарил социальных работников за их труд

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поздравил социальных работников с профессиональным праздником и поблагодарил их за труд.

«Самых неравнодушных и отзывчивых — социальных работников — с профессиональным праздником! Выдержки вам, сил и терпения. Вы делаете мир лучше!» — подчеркнул Раис РТ.

«Хезмәтегез өчен рәхмәт! (в переводе с татарского — „Спасибо за труд!“)» — добавил при этом Рустам Минниханов.