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Общество 8 июня 2024 14:12

Минниханов поблагодарил социальных работников за их труд

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Минниханов поблагодарил социальных работников за их труд
Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поздравил социальных работников с профессиональным праздником и поблагодарил их за труд.

«Самых неравнодушных и отзывчивых — социальных работников — с профессиональным праздником! Выдержки вам, сил и терпения. Вы делаете мир лучше!» — подчеркнул Раис РТ.

«Хезмәтегез өчен рәхмәт! (в переводе с татарского — „Спасибо за труд!“)» — добавил при этом Рустам Минниханов.

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#Рустам Минниханов
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