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Минниханов поблагодарил социальных работников за их труд
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Фото: t.me/rustamminnikhanov/
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поздравил социальных работников с профессиональным праздником и поблагодарил их за труд.
«Самых неравнодушных и отзывчивых — социальных работников — с профессиональным праздником! Выдержки вам, сил и терпения. Вы делаете мир лучше!» — подчеркнул Раис РТ.
«Хезмәтегез өчен рәхмәт! (в переводе с татарского — „Спасибо за труд!“)» — добавил при этом Рустам Минниханов.
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