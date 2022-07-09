Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом

Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом. Обращение главы государства во время праздничной проповеди в Московской соборной мечети зачитал глава Духовного управления мусульман, муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

«Знаменующий завершение паломничества к древним исламским святыням, Курбан-байрам несет в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия», – говорится в поздравлении.

Мусульманская община России активно участвует в жизни страны и реализации масштабных проектов – благотворительных, образовательных, просветительских. Не меньше внимания последователи ислама уделяют воспитанию подрастающего поколения в уважении к традициям и обычаям предков, отметил Путин.

Деятельность мусульманской общины «очень важна для поддержания межнационального мира и согласия в обществе», отмечается в послании Президента РФ.

Муфтий поблагодарил главу государства за поздравление. «Мы выражаем признательность и поддержку нашему политическому лидеру и возносим Аллаху молитвы даровать помощи и успехов в его государственном служении», – передает ТАСС его слова.

Напомним, в Казани сегодня праздничное богослужение прошло в Галеевской мечети. В нем приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

В честь праздника сегодня в городах и районных центрах республики местные мусульманские организации проведут различные мероприятия в честь праздника. Самым масштабным станет семейный праздник «Курбан-фест» в казанском парке им.Горького, организованный Духовным управлением мусульман РТ и мухтасибатом Вахитовского и Приволжского районов.