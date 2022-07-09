Минниханов и Файзуллин приняли участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

Сегодня в Галеевской мечети Казани Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин приняли участие в праздничной молитве по случаю Курбан-байрама.

Перед молитвой первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов обратился к прихожанам с праздничной проповедью, в которой рассказал об истории и традициях праздника Курбан-байрам, глубинном смысле обряда жертвоприношения. Также хазрат отметил, что в этом году Курбан-байрам приобретает особое звучание в связи с празднованием 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Фото: Пресс-служба Президента РТ

Сегодня в городах и районных центрах республики местные мусульманские организации проведут различные мероприятия в честь праздника. Самым масштабным станет семейный праздник «Курбан-фест» в казанском парке им.Горького, организованный Духовным управлением мусульман РТ и мухтасибатом Вахитовского и Приволжского районов.

Ранее Минниханов ранее поздравил жителей республики с Курбан-байрамом.