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Общество
9 июля 2022  07:20

Минниханов и Файзуллин приняли участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

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Минниханов и Файзуллин приняли участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

Сегодня в Галеевской мечети Казани Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин приняли участие в праздничной молитве по случаю Курбан-байрама.

Перед молитвой первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов обратился к прихожанам с праздничной проповедью, в которой рассказал об истории и традициях праздника Курбан-байрам, глубинном смысле обряда жертвоприношения. Также хазрат отметил, что в этом году Курбан-байрам приобретает особое звучание в связи с празднованием 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, сообщает пресс-служба Президента РТ.

 

Фото: Пресс-служба Президента РТ

Сегодня в городах и районных центрах республики местные мусульманские организации проведут различные мероприятия в честь праздника. Самым масштабным станет семейный праздник «Курбан-фест» в казанском парке им.Горького, организованный Духовным управлением мусульман РТ и мухтасибатом Вахитовского и Приволжского районов.

Ранее Минниханов ранее поздравил жителей республики с Курбан-байрамом.

#курбан-байрам #Рустам Минниханов #праздник
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