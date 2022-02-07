Путин поздравил российских фигуристов с победой на Олимпийских командных соревнованиях

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму российским фигуристам по случаю победы в командном турнире на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

«В командных соревнованиях по фигурному катанию на коньках вы блестяще справились с поставленными задачами, продемонстрировали высочайшее мастерство, собранность и волю, стремление бороться до конца и побеждать. И конечно, подарили незабываемые минуты радости и торжества своим близким, наставникам, многочисленным болельщикам», – приводятся слова главы государства.

В состав российской сборной по фигурному катанию вошли одиночные спортсмены Марк Кондратюк и Камила Валиева, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что еще до проката Валиевой победа Мишиной и Галлямова в произвольной программе парного катания и второе место Синициной и Кацалапова в произвольной программе танцев на льду принесли России досрочную победу на соревнованиях.