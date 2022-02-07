Россия завоевала золото в командном турнире по фигурному катанию до проката Валиевой

Сборная России завоевала золотые медали в командном турнире по фигурному катанию за один этап до конца соревнований.

Сейчас проходят прокаты женщин в одиночном разряде, однако Россия опережает США уже на 6 очков, что гарантирует золотые медали.

Командный турнир

Положение после 7 видов из 8

1. Россия – 64 очков

2. США – 58

3. Япония – 54

Это стало возможным благодаря победе Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в произвольной программе парного катания и второму месту Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в произвольной программе танцев на льду.

Танцы на льду

Произвольный танец

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 129,07 (10 командных баллов)

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 128,17 (9)

3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 124,39 (8)

4. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) – 107,18 (7)

5. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) – 98,66 (6)

Напомним, накануне российская сборная проигрывала США два балла. Однако победа Камилы Валиевой в короткой программе и второе место Марка Кондратюка в произвольной программе