Россия завоевала золото в командном турнире по фигурному катанию до проката Валиевой
Сборная России завоевала золотые медали в командном турнире по фигурному катанию за один этап до конца соревнований.
Сейчас проходят прокаты женщин в одиночном разряде, однако Россия опережает США уже на 6 очков, что гарантирует золотые медали.
Командный турнир
Положение после 7 видов из 8
1. Россия – 64 очков
2. США – 58
3. Япония – 54
Это стало возможным благодаря победе Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в произвольной программе парного катания и второму месту Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в произвольной программе танцев на льду.
Танцы на льду
Произвольный танец
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 129,07 (10 командных баллов)
2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 128,17 (9)
3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 124,39 (8)
4. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) – 107,18 (7)
5. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) – 98,66 (6)
Напомним, накануне российская сборная проигрывала США два балла. Однако победа Камилы Валиевой в короткой программе и второе место Марка Кондратюка в произвольной программе