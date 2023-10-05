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Путин поздравил Рахмона с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона с днем рождения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Своей многолетней деятельностью во главе государства Вы снискали заслуженное уважение среди соотечественников и высокий авторитет за рубежом», — сказал глава государства.
Путин отметил, что под руководством Рахмона республика уверенно движется по пути экономического и социального развития и играет важную роль в региональных и международных делах.
Президент России пожелал коллеге доброго здоровья и благополучия.
«Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам российско-таджикистанских отношений», — сказал он.
Кроме того Путин провел телефонный разговор с Рахмоном, во время которого обе стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также подтвердили настрой на их дальнейшее развитие.
Сегодня также свой день рождения отмечает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил его в своем телеграм-канале.
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