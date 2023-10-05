Минниханов поздравил Кадырова с днем рождения

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил с днем рождения Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которому сегодня исполняется 47 лет.

«Дала могшалла, беркат, ирс-аьтто хуьлийтийла хьан! Поздравляю, брат!» – написал руководитель республики в своем телеграм-канале.

Рамзан Кадыров родился 5 октября 1976 года в селении Центарой Курчалоевского района Чечено-Ингушской АССР.. Отец – Ахмат Кадыров, глава Чеченской Республики в 2000-2004 годах, погиб 9 мая 2004-го в результате теракта в Грозном. Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. По длительности пребывания на посту руководителя региона он занимает первое место среди действующих глав субъектов РФ.

Татарстан и Чеченскую Республику связывают длительные дружеские отношения. Так, в 2022-2024 годах власти двух республик планируют реализовать совместные мероприятия в сферах экономики, образования, строительства, ветеринарии и по 9 другим направлениям.

