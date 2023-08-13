Минниханов поздравил строителей Татарстана с профессиональным праздником

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с профессиональным праздников. Свой пост в телеграм-канале он сопроводил фотографией, на которой он запечатлен вместе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным и главой Минстроя Иреком Файзуллиным.

«Вы строите города, благоустраиваете общественные пространства, делаете жизнь наших людей комфортнее. Хезмәтегез өчен рәхмәт! Бәйрәм белән!», – подписал снимок Раис РТ.

Фото: телеграм-канал Рустама Минниханова

Напомним, День строителя в России традиционно празднуют во второе воскресенье августа.

Президент РФ Владимир Путин на этой неделе отмечал большие успехи в строительной отрасли, подчеркивая, что по итогам прошлого года в жилищном строительстве достигнут абсолютный рекорд за всю историю страны – введено 102,7 млн кв.метров жилья.