Путин поздравил Президента Аргентины с победой сборной на чемпионате мира

Президент РФ Владимир Путин позвонил своему аргентинскому коллеге Альберто Фернандесу и поздравил с победой сборной его страны на чемпионате мира по футболу в Катаре. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Владимир Путин только что переговорил по телефону с Президентом Аргентины Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу», — заявил журналистам пресс-секретарь главы государства.

Сегодня команда Аргентины обыграла сборную Франции, в третий раз за историю став чемпионом мира по футболу. Исход матча решила серия пенальти.