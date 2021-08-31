Путин поздравил паралимпийского легкоатлета с победой в беге на 1500 метров

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму победителю соревнований по легкой атлетике в беге на 1500 метров на Паралимпийских играх в Токио. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер обратил внимание на то, что спортсмен завоевал заветную награду в свой день рождения, чем порадовал всех болельщиков и тренеров.

«Завоеванное Вами золото — заслуженная награда за Ваш талант, целеустремленность, годы напряженных тренировок. Молодец!» — написал Путин.

Ранее глава государства поздравил паралимпийского велогонщика Михаила Асташева с победой в дисциплине шоссе, о чем сообщало ИА «Татар-информ».