Путин поздравил паралимпийского велогонщика с победой в дисциплине шоссе

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму победителю XVI Паралимпийских летних игр в Токио в соревнованиях по велоспорту в дисциплине шоссе, индивидуальная гонка с раздельного старта Михаилу Асташеву, сообщает пресс-служба Кремля.

«Поздравляю Вас со вторым „золотом“ XVI Паралимпийских летних игр в Токио. Вы вновь проявили отличные спортивные качества — несгибаемый характер, силу духа и мастерство, в напряженной борьбе обошли опытных соперников, убедительно подтвердили свои лидерские позиции в паралимпийском велоспорте», — сказал российский лидер.

26 августа Асташев также завоевал «золото» в велозаезде гонка-преследование.

Путин отметил, что триумфальными победами спортсмена гордятся его товарищи по команде, болельщики и вся страна.