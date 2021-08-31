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31 августа 2021  13:49

Путин поздравил паралимпийского велогонщика с победой в дисциплине шоссе

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Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму победителю XVI Паралимпийских летних игр в Токио в соревнованиях по велоспорту в дисциплине шоссе, индивидуальная гонка с раздельного старта Михаилу Асташеву, сообщает пресс-служба Кремля.
«Поздравляю Вас со вторым „золотом“ XVI Паралимпийских летних игр в Токио. Вы вновь проявили отличные спортивные качества — несгибаемый характер, силу духа и мастерство, в напряженной борьбе обошли опытных соперников, убедительно подтвердили свои лидерские позиции в паралимпийском велоспорте», — сказал российский лидер. 
26 августа Асташев также завоевал «золото» в велозаезде гонка-преследование. 
Путин отметил, что триумфальными победами спортсмена гордятся его товарищи по команде, болельщики и вся страна.

#поздравление #владимир путин #паралимпийцы #Паралимпиада
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