Путин поздравил муниципальных служащих с Днем местного самоуправления

Президент России Владимир Путин поздравил глав и депутатов муниципальных образований, муниципальных служащих с Днем местного самоуправления. Поздравительный адрес опубликован сегодня на сайте московского Кремля.

Глава государства отметил, что «институт местного самоуправления в нашей стране имеет давнюю историю и богатые традиции». Представители земств, органов городского самоуправления «внесли огромный вклад в совершенствование отечественного здравоохранения, образования, просвещения, предпринимательства», подчеркнул Президент.

На сегодня, по мнению Путина, важнейшим приоритетом для органов муниципальной власти является развитие местного самоуправления, повышение его эффективности, ресурсных, кадровых возможностей. «От этого во многом зависит решение насущных проблем граждан России», — отметил Президент.

«В этой масштабной, востребованной работе рассчитываю на вашу инициативность, активную позицию, готовность вести открытый, доверительный диалог с земляками», — резюмировал глава государства и пожелал служащим успехов.

Ранее ролик в честь Дня местного самоуправления в своем telegram-канале выложил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

День местного самоуправления отмечается в России ежегодно 21 апреля.