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Ру Тат
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Общество
21 апреля 2022  10:16

Минниханов поздравил татарстанцев с Днем местного самоуправления

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Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил ролик в честь Дня местного самоуправления. И поздравил жителей республики с этой датой.

Он подчеркнул, что местное самоуправление занимается такими важными вопросами, как ремонт и строительство дорог, благоустройство, а также строительство и ремонт жилья.

 

«Забота о людях и улучшение качества жизни – главные приоритеты каждого муниципалитета», — заключил Президент РТ.

День местного самоуправления был установлен в 2012 году «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества».

#Рустам Минниханов #муниципалитет #местное самоуправление
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