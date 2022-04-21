Минниханов поздравил татарстанцев с Днем местного самоуправления

Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил ролик в честь Дня местного самоуправления. И поздравил жителей республики с этой датой.

Он подчеркнул, что местное самоуправление занимается такими важными вопросами, как ремонт и строительство дорог, благоустройство, а также строительство и ремонт жилья.

«Забота о людях и улучшение качества жизни – главные приоритеты каждого муниципалитета», — заключил Президент РТ.

День местного самоуправления был установлен в 2012 году «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества».