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Ру Тат
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Политика
25 апреля 2022  11:58

Путин поздравил Макрона с переизбранием на пост Президента Франции

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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эммануэлю Макрону по случаю переизбрания на пост Президента Франции. Текст опубликован на сайте Кремля.

«Искренне желаю вам успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия», – отмечается в поздравительном адресе.

Ранее «Татар-информ» сообщил о том, что во втором туре выборов Макрон набрал 58,55% голосов, опередив лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен с 41,45%. 

#Владимир Путин #Эммануэль Макрон #президентские выборы
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