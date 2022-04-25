Путин поздравил Макрона с переизбранием на пост Президента Франции

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эммануэлю Макрону по случаю переизбрания на пост Президента Франции. Текст опубликован на сайте Кремля.

«Искренне желаю вам успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия», – отмечается в поздравительном адресе.

Ранее «Татар-информ» сообщил о том, что во втором туре выборов Макрон набрал 58,55% голосов, опередив лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен с 41,45%.