Путин поздравил лыжника Большунова с золотом Олимпиады в марафоне

Президент России Владимир Путин поздравил трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова с победой в 30-километровом марафоне на Играх в Пекине. Телеграмма главы государства опубликована пресс-службой Кремля.

«Вы триумфально выступили в Пекине, в условиях сильнейшей конкуренции завоевали три олимпийских золота. Отличная подготовка, характер и воля, точный расчет сил помогли вам стать бесспорным лидером в лыжных гонках на XXIV Олимпийских зимних играх, внести поистине выдающийся личный вклад в медальную „копилку“ нашей сборной», — подчеркнул Президент.

В заключение он пожелал лыжнику успехов и всего самого доброго.

Напомним, что, помимо Большунова, на подиум взошел россиянин Иван Якимушкин. Он занял второе место. Третьим к финишу пришел представитель Норвегии Симен Крюгер.